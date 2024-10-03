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Ильхам Алиев поздравил президента Южной Кореи с Днем основания государства

Ильхам Алиев поздравил президента Южной Кореи с Днем основания государства Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кореи Юн Сок Ёлю по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 11:07
Ильхам Алиев поздравил президента Южной Кореи с Днем основания государства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по случаю Дня основания государства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Корея.

Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию связей с Кореей. Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественной Республике Корея – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti koreyalı həmkarını təbrik edib

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