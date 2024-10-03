Ильхам Алиев поздравил президента Южной Кореи с Днем основания государства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кореи Юн Сок Ёлю по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по случаю Дня основания государства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Корея.

Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию связей с Кореей. Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественной Республике Корея – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.