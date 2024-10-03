Ильхам Алиев поздравил президента Южной Кореи с Днем основания государства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по случаю Дня основания государства.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Корея.
Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию связей с Кореей. Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественной Республике Корея – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.