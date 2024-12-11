Президент Ильхам Алиев поздравил кенийского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кении Уильяму Самои Руто по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кении Уильяму Самои Руто по случаю национального праздника этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Кения.

Мы придаем большое значение развитию связей с Кенией. За прошедший двадцатилетний период с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кенией двусторонние связи расширились, динамично развилось сотрудничество в различных сферах.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления основанных на взаимном уважении и доверии межгосударственных отношений, полного использования потенциала сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.