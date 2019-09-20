Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мальты

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта Джорджу Велле.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мальты - постоянного благополучия и процветания".