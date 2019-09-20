Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мальты

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта Джорджу Велле.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.
Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мальты - постоянного благополучия и процветания".
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