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Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мальты

Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мальты
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта Джорджу Велле.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мальты - постоянного благополучия и процветания".

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