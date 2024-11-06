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Президент Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа

Президент Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу в связи с переизбранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 14:18
Президент Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Дональду Трампу в связи с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Трамп,

Сердечно поздравляю Вас с повторным избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки.

Ваша убедительная победа на выборах является явным выражением большой поддержки и доверия дружественного американского народа к Вам лично, к Вашему политическому курсу.

Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию отношений с Соединенными Штатами Америки.

Во время Вашего первого президентского срока Вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США, устойчивому и последовательному развитию нашего сотрудничества. С удовлетворением хотел бы отметить, что в этот период наше партнерство, основанное на взаимном доверии и поддержке, в том числе наша совместная деятельность в ряде важных областей, в частности, в борьбе с глобальными вызовами и терроризмом, укреплении международного мира и безопасности, обеспечении энергетической безопасности Европы характеризовались динамичным развитием по восходящей линии. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу постоянную решительную поддержку энергетической стратегии Азербайджана.

Используя огромный потенциал нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, мы полны решимости еще больше расширять и углублять наше двустороннее партнерство во всех сферах, в том числе в политической, экономической, энергетической областях, в сфере безопасности, зеленого и цифрового перехода и других направлениях. Верим, что во время Вашего нового президентского срока отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами еще больше укрепятся, будут определены новые отрасли сотрудничества.

Азербайджан и впредь продолжит деятельность, направленную на укрепление мира и безопасности на Южном Кавказе.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и США, продвижения партнерства, основанного на национальных интересах наших стран, в том числе на интересах национальной безопасности.

Еще раз передаю Вам самые искренние поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей высшей государственной деятельности на благо дружественного американского народа", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Donald Trump
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Donald Trampı təbrik edib

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