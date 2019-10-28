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Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Чешской Республики Милошу Земану поздравительное письмо. 

Как сообщает Report, в тесте письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чехией и впредь будет служить интересам наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания".

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