Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Чешской Республики Милошу Земану поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тесте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чехией и впредь будет служить интересам наших народов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания".