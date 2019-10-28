Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Чешской Республики Милошу Земану поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тесте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны.
Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чехией и впредь будет служить интересам наших народов.
Передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу - постоянного мира и процветания".
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