    Президент Ильхам Алиев поделился видеороликом о своем рабочем визите в Таджикистан

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 21:07
    Президент Ильхам Алиев поделился видеороликом о своем рабочем визите в Таджикистан

    Президент Ильхам Алиев поделился видеороликом о своем рабочем визите в Таджикистан.

    Report представляет данную публикацию:

    Ильхам Алиев рабочий визит Таджикистан
    Видео
    Prezident İlham Əliyev Tacikistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşıb

    Лента новостей