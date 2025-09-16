Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭ

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Внешняя политика
    16 сентября, 2025
    21:29
    На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация со встречи главы государства с находящимся в стране с визитом лидером ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Report представляет публикацию:

    Видео
