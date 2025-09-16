Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭ
Внешняя политика
- 16 сентября, 2025
- 21:29
На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация со встречи главы государства с находящимся в стране с визитом лидером ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Report представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭ
Последние новости
22:09
Нетаньяху: Израиль создаст независимую военную промышленностьДругие страны
21:53
Лига чемпионов УЕФА: Определились стартовые составы "Бенфики" и "Карабаха"Футбол
21:51
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:31
Фото
На суде Варданян попросил допросить Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей МКККПроисшествия
21:29
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭВнешняя политика
21:27
Гутерриш: Состав Совбеза ООН нуждается в реформеДругие страны
21:20
ЦАХАЛ: Захват города Газа может занять несколько месяцевДругие страны
21:16
Гутерриш назвал операцию в Газе "систематическим разрушением" городаДругие страны
21:11