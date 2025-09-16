İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının BƏƏ Prezidenti ilə görüşünə aid videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 16 sentyabr, 2025
- 21:22
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Azərbaycanda səfərdə olan BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə görüşünə aid videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
