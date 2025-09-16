İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının BƏƏ Prezidenti ilə görüşünə aid videoçarx paylaşılıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 21:22
    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Azərbaycanda səfərdə olan BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə görüşünə aid videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:  

    İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti BƏƏ Prezidenti
    Video
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией со встречи с лидером ОАЭ

