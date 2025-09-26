Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о рабочем визите в США
Внешняя политика
- 26 сентября, 2025
- 14:40
Президент Ильхам Алиев поделился на своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией о встречах в рамках рабочего визита в США.
Report представляет данную публикацию:
President Ilham Aliyev’s Meetings during his Working Visit to the United States (22-25.09.2025) pic.twitter.com/FbpwZKmUof— Ilham Aliyev (@presidentaz) September 26, 2025
