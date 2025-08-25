О нас

25 августа 2025 г. 18:13
Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку мирного урегулирования в регионе Южного Кавказа и личный подарок с автографом.

Как сообщает Report, глава азербайджанского государства поделился этой информацией на своей официальной странице в социальной сети "X".

"Благодарю президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это", - говорится в публикации.

Отметим, что на фотографии написаны следующие слова: "Ilham, You are Great Leader" (Ильхам, Ты великий лидер).


