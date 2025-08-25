Ильхам Алиев поблагодарил Трампа за поддержку мирного процесса на Южном Кавказе

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за поддержку мирного урегулирования в регионе Южного Кавказа и личный подарок с автографом.

Как сообщает Report, глава азербайджанского государства поделился этой информацией на своей официальной странице в социальной сети "X".

"Благодарю президента Дональда Трампа за исторические фотографии, подаренные мне с его личной подписью, и за добрые слова, написанные на них. Высоко ценю решительную поддержку президента Дональда Трампа нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также мирной повестке на Южном Кавказе и в мире, и еще раз выражаю ему глубокую признательность за это", - говорится в публикации.

Отметим, что на фотографии написаны следующие слова: "Ilham, You are Great Leader" (Ильхам, Ты великий лидер).



