Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 октября ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ, проходящим в городе Туркменбаши.

Как сообщает Report, Фестиваль национальных блюд стран СНГ проводится в рамках мероприятий, организованных Туркменистаном в связи с председательством этой страны в данной структуре в 2026 году. На фестивале представлены восемь стран.

На территории, где проходит фестиваль, установлен национальный павильон Азербайджана, организованный совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Государственным агентством по туризму. Павильон состоит из двух частей. В кулинарной части представлены национальная кухня Азербайджана и богатые гастрономические традиции нашей страны. Посетителям демонстрируются местные растения, фрукты, зерновые, сухофрукты и другие продукты, характерные для различных регионов Азербайджана, а также традиция чайной культуры нашей страны, включенная в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Во второй части павильона представлены искусство ковроткачества, кялагаи, медничества, резьбы по дереву и керамики. Здесь также воссоздан интерьер Карабахского дома XIX века на основе экспозиции Азербайджанского национального музея ковра.

В павильоне в исполнении юных ханенде прозвучали образцы азербайджанской музыки, в том числе мугама.

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Сегодня в городе Туркменбаши также был дан официальный прием от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и организована концертная программа.

В мероприятии принял участие Президент Ильхам Алиев.