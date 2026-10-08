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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 21:17
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 октября ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ, проходящим в городе Туркменбаши.

    Как сообщает Report, Фестиваль национальных блюд стран СНГ проводится в рамках мероприятий, организованных Туркменистаном в связи с председательством этой страны в данной структуре в 2026 году. На фестивале представлены восемь стран.

    На территории, где проходит фестиваль, установлен национальный павильон Азербайджана, организованный совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Государственным агентством по туризму. Павильон состоит из двух частей. В кулинарной части представлены национальная кухня Азербайджана и богатые гастрономические традиции нашей страны. Посетителям демонстрируются местные растения, фрукты, зерновые, сухофрукты и другие продукты, характерные для различных регионов Азербайджана, а также традиция чайной культуры нашей страны, включенная в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

    Во второй части павильона представлены искусство ковроткачества, кялагаи, медничества, резьбы по дереву и керамики. Здесь также воссоздан интерьер Карабахского дома XIX века на основе экспозиции Азербайджанского национального музея ковра.

    В павильоне в исполнении юных ханенде прозвучали образцы азербайджанской музыки, в том числе мугама.

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    Сегодня в городе Туркменбаши также был дан официальный прием от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и организована концертная программа.

    В мероприятии принял участие Президент Ильхам Алиев.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ

    Ильхам Алиев Содружество независимых государств (СНГ)
    Фото
    Prezident İlham Əliyev MDB Ölkələrinin Milli Kulinariya Festivalı ilə tanış olub, rəsmi qəbulda iştirak edib
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    President Ilham Aliyev visited CIS National Culinary Festival and attended official reception
    44 - Tezliklə
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