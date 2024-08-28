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Президент Ильхам Алиев обсудил с Владимиром Путиным региональные вопросы

Президент Ильхам Алиев обсудил с Владимиром Путиным региональные вопросы 28 августа президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
28 августа 2024 г. 14:24
Президент Ильхам Алиев обсудил с Владимиром Путиным региональные вопросы

28 августа президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

Главы государств выразили удовлетворение итогами государственного визита президента Владимира Путина в Азербайджан.

Президенты выразили уверенность, что деятельность, направленная на реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита, послужит дальнейшему укреплению отношений партнерства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Россией.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в Южно-Кавказском регионе. Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать поддержку продвижению мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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