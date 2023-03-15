О нас

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 01:44
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники саммита,

Сердечно приветствую вас по случаю ХXVI Евразийского экономического саммита, организованного Фондом стратегических и социальных исследований "Группа Мармара".

Нынешний форум пришелся на тяжелый для братской Турции период. С чувством глубокой скорби отдаю дань памяти жертв землетрясения и хочу сказать, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство, как всегда, сплотились в единый кулак рядом с братской Турцией, находятся душой и сердцем рядом с ней и в эти дни. Азербайджан, с первого дня на всех уровнях мобилизовавшийся вокруг Турции, демонстрирующий высокую солидарность, и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий бедствия. Уверен, что сильная и могущественная Турция стойко справится и с этими трудностями.

Стихийные бедствия, происходящие вне воли человека, еще раз показывают, насколько индивидуумы, народы, государства нуждаются в поддержке друг друга, солидарности. С этой точки зрения нынешний Евразийский экономический саммит, проводимый под девизом "Преодолей недоверие, начинай сотрудничество!", имеет важное символическое значение.

К сожалению, сегодня механизмы, которые должны регулировать межгосударственные отношения в мире, ослабли, подорвана вера в верховенство международного права. Войны, геополитические конфликты, произошедший одновременно со всем этим энергетический кризис являются последствием нарушения системы международных отношений. Роль такого авторитетного и решительного в своей позиции государства, как Турция, в сохранении возможного порядка в пределах новой глобальной конфигурации, обеспечении взаимного сотрудничества и среды поступательного развития представляет исключительное значение.

Сегодня Азербайджан и Турция, как две братские страны и стратегических союзника, создают новые исторические реалии в регионе, совместными решениями, общими глобальными проектами вносят постоянный вклад в мир, безопасность и сотрудничество на евразийском пространстве. Сила азербайджано-турецкого единства является гарантом справедливого мира в регионе. Наши страны являются также надежными партнерами, играющими стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

2023-й год знаменателен в истории нерушимого азербайджано-турецкого единства 100-летием создания Турецкой Республики и 100-летней годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Наши межгосударственные отношения, построенные на основе философий Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль" и Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", являются сегодня примером для всего мира.

Убежден, что азербайджано-турецкие отношения, которые волей наших братских народов находятся на самой высокой вершине, еще более укрепятся благодаря новым достижениям, наша совместная деятельность, превратив инициативы международного значения в реальность, внесет вклад в интеграционный процесс политического и экономического значения в Евразии.

Верю, что предстоящие в рамках этого авторитетного мероприятия дискуссии будут полезны для углубления партнерских отношений между странами, охватывающими обширную географию, определения новых возможностей сотрудничества на благо человечества.

Желаю работе саммита успехов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev addresses participants of 26th Eurasian Economic Summit
Версия на азербайджанском языке Prezident XXVI Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Самое читаемое

В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi