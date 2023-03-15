Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита.

Президент Ильхам Алиев обратился к участникам XXVI Евразийского экономического саммита.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники саммита,

Сердечно приветствую вас по случаю ХXVI Евразийского экономического саммита, организованного Фондом стратегических и социальных исследований "Группа Мармара".

Нынешний форум пришелся на тяжелый для братской Турции период. С чувством глубокой скорби отдаю дань памяти жертв землетрясения и хочу сказать, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство, как всегда, сплотились в единый кулак рядом с братской Турцией, находятся душой и сердцем рядом с ней и в эти дни. Азербайджан, с первого дня на всех уровнях мобилизовавшийся вокруг Турции, демонстрирующий высокую солидарность, и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий бедствия. Уверен, что сильная и могущественная Турция стойко справится и с этими трудностями.

Стихийные бедствия, происходящие вне воли человека, еще раз показывают, насколько индивидуумы, народы, государства нуждаются в поддержке друг друга, солидарности. С этой точки зрения нынешний Евразийский экономический саммит, проводимый под девизом "Преодолей недоверие, начинай сотрудничество!", имеет важное символическое значение.

К сожалению, сегодня механизмы, которые должны регулировать межгосударственные отношения в мире, ослабли, подорвана вера в верховенство международного права. Войны, геополитические конфликты, произошедший одновременно со всем этим энергетический кризис являются последствием нарушения системы международных отношений. Роль такого авторитетного и решительного в своей позиции государства, как Турция, в сохранении возможного порядка в пределах новой глобальной конфигурации, обеспечении взаимного сотрудничества и среды поступательного развития представляет исключительное значение.

Сегодня Азербайджан и Турция, как две братские страны и стратегических союзника, создают новые исторические реалии в регионе, совместными решениями, общими глобальными проектами вносят постоянный вклад в мир, безопасность и сотрудничество на евразийском пространстве. Сила азербайджано-турецкого единства является гарантом справедливого мира в регионе. Наши страны являются также надежными партнерами, играющими стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

2023-й год знаменателен в истории нерушимого азербайджано-турецкого единства 100-летием создания Турецкой Республики и 100-летней годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Наши межгосударственные отношения, построенные на основе философий Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль" и Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", являются сегодня примером для всего мира.

Убежден, что азербайджано-турецкие отношения, которые волей наших братских народов находятся на самой высокой вершине, еще более укрепятся благодаря новым достижениям, наша совместная деятельность, превратив инициативы международного значения в реальность, внесет вклад в интеграционный процесс политического и экономического значения в Евразии.

Верю, что предстоящие в рамках этого авторитетного мероприятия дискуссии будут полезны для углубления партнерских отношений между странами, охватывающими обширную географию, определения новых возможностей сотрудничества на благо человечества.

Желаю работе саммита успехов".