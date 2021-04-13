Президент Ильхам Алиев об отношениях Азербайджана с ЕС

"Как только пандемия закончится, мы возобновим переговоры"

"Я не увидел никакой серьезной критики в отношении ЕС в период конфликта, ни с моей стороны, ни со стороны истеблишмента".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя в Университете ADA вопрос о сотрудничестве Азербайджана с Евросоюзом.

"Да, была критика в отношении ряда стран-членов ЕС. Они действовали как отдельная страна, а не как страна ЕС. Сейчас Армения критикует Евросоюз за неоказание помощи. Но это большой вопрос - как Евросоюз мог им помочь?!", - заявил президент.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 переговоры с ЕС по новому соглашению были приостановлены: "Но я уже заявлял, что как только пандемия закончится, и ситуация более или менее стабилизируется, мы возобновим переговоры. Большая часть документа уже согласована, остается согласовать 7-8 процентов текста соглашения", - заявил глава государства.