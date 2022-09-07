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Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии

Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Фумио Кишиде.
Внешняя политика
7 сентября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Фумио Кишиде.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Премьер-министр,

В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Японией. Сердечно поздравляю Вас с этим знаменательным событием, передаю Вашему дружественному народу самые добрые и искренние пожелания.

Мы придаем особое значение отношениям между Азербайджаном и Японией. Отрадно, что за истекший период наши дружественные связи получили развитие, расширилось наше сотрудничество в экономической, энергетической, инвестиционной, финансовой и других сферах, представляющих взаимный интерес. Компании, представляющие Японию, привлечены к ряду важных проектов в нашей стране и успешно осуществляют деятельность. В то же время заслуживает одобрение наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе, который является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества.

Сегодня имеются широкие возможности для дальнейшего углубления связей между нашими странами, основанных на взаимном уважении и доверии, и нашего сотрудничества в различных областях. Верю, что, используя эти возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего развития и укрепления традиционно дружественных азербайджано-японских отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Японии - мира и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Japanese PM
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Yaponiyanın Baş nazirinə təbrik məktubu ünvanlayıb

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