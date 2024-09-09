Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Ким Чен Ыну

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю национального праздника этой страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю национального праздника этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики.

Верю, что отношения между нашими странами будут и дальше развиваться в интересах наших народов, наше сотрудничество в двустороннем порядке и на многосторонних платформах будет расширяться и впредь.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.