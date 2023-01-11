Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены

Мы решили вопрос с Арменией. Уверен, что третьей войны не будет. Однако угрозы не устранены, после войны мы столкнулись с новыми угрозами.

Мы решили вопрос с Арменией. Уверен, что третьей войны не будет. Однако угрозы не устранены, после войны мы столкнулись с новыми угрозами.

Как сообщает Report , президент Ильхам Алиев отметил это в интервью местным телевизионным каналам.

"Противостоять этим угрозам непросто – нужны и воля, и уверенность в себе. Мы никогда не шли и не пойдем на авантюру. Если мы, как говорится, отвесили этим провокациям сокрушительную оплеуху, значит это не просто пропаганда, мы чувствуем в себе силу. Каждый должен знать, что с нами не стоит шутить. Мы приступили к этому сразу после войны, потому что знали, что именно это будет определять будущее мира", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что после российско-украинской войны все занимаются вопросами строительства армии. Крупнейшие европейские страны, которые вообще не уделяли внимания армейскому строительству, сегодня создают свои армии. "Сегодня стали говорить о единой европейской армии. Начали или же расширяют выпуск продукции военного назначения. А когда мы приступили к этому? Вот уже 15 лет. Должен также отметить, что мы заключили новые контракты, в основном с турецкими и израильскими компаниями, компаниями других стран, кроме того, находимся на заключительной стадии переговоров с несколькими ведущими компаниями для расширения местного производства", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.