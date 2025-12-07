Ильхам Алиев: Кыргызстан одним из первых поддержал присоединение Азербайджана к формату сотрудничества со странами ЦА

Кыргызстан был одним из первых государств, поддержавших присоединение Азербайджана к формату сотрудничества со странами Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 7 декабря на встрече с делегацией во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым.

Глава нашего государства расценил это как олицетворение братского характера двусторонних отношений.

Отметив, что наша страна стала полноправной участницей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, глава государства выразил признательность за это Кыргызстану и другим странам. Он сказал, что это еще теснее свяжет страны Центральной Азии с регионом Южного Кавказа, сыграет свою роль в обеспечении бесперебойных и стабильных грузоперевозок в обоих направлениях, еще больше укрепит братские связи между нашими народами.