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Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана Сегодня я проинформировал моего высокого гостя о процессах, происходящих в нашем регионе. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершен. Этот конфликт уже разрешен, Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана и останется таковой навсе
Внешняя политика
28 января 2023 г. 17:02
Президент Ильхам Алиев: Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана

Сегодня я проинформировал моего высокого гостя о процессах, происходящих в нашем регионе. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершен. Этот конфликт уже разрешен, Карабах остается неотъемлемой частью Азербайджана и останется таковой навсегда.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном с президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси заявлении для прессы.

Глава государства отметил: "Положив конец оккупации, мы еще больше приблизились к миру. Мир еще не достигнут. Мирный договор, который будет подписан между Азербайджаном и Арменией, приведет уже к достижению мира. Мы выдвинули известные предложения и, несмотря на все страдания и разрушения, все же считаем, что мирный договор должен быть подписан. В противном случае угрозы в нашем регионе могут возрасти".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Karabakh remains an integral part of Azerbaijan and will remain as such forever
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq qalır və əbədi qalacaq"

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