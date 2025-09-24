Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 16:41
    23 сентября в Нью-Йорке от имени президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был организован официальный прием в связи с 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Генассамблея ООН Дональд Трамп Мелания Трамп
    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblər
    President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva attend official reception on 80th session of UN General Assembly

