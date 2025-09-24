Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

23 сентября в Нью-Йорке от имени президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был организован официальный прием в связи с 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.