Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН
Внешняя политика
- 24 сентября, 2025
- 16:41
23 сентября в Нью-Йорке от имени президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп был организован официальный прием в связи с 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.
