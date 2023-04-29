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Президент Ильхам Алиев: Души наших отцов и предков рады, потому что Турция и Азербайджан едины

Президент Ильхам Алиев: Души наших отцов и предков рады, потому что Турция и Азербайджан едины Души наших отцов и предков рады, потому что Турция и Азербайджан едины.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 14:21
Президент Ильхам Алиев: Души наших отцов и предков рады, потому что Турция и Азербайджан едины

Души наших отцов и предков рады, потому что Турция и Азербайджан едины.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST в Стамбуле.

Напомнив, что через несколько дней азербайджанский народ будет отмечать 100-летие со дня рождения основателя и созидателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, глава государства сказал: «Гейдар Алиев сказал, что Турция и Азербайджан – одна нация, два государства. Сегодня мы доказываем это. Души наших отцов и предков рады. Потому что Турция и Азербайджан едины. Как сказал мой отец: «Одна нация, два государства», хочу добавить, один кулак!».

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘The souls of our fathers and forefathers are happy because Türkiye and Azerbaijan are together’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Atalarımızın, əcdadlarımızın ruhu şaddır, çünki Türkiyə və Azərbaycan bir yerdədir"

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