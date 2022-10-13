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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает реформы в Казахстане

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает реформы в Казахстане Азербайджан поддерживает политические и социально-экономические реформы в Казахстане, проводимые под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 09:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает реформы в Казахстане

Азербайджан поддерживает политические и социально-экономические реформы в Казахстане, проводимые под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Глава государства поблагодарил президента Казахстана за приглашение на Саммит и за гостеприимство.

"В ходе успешного визита президента Казахстана в Азербайджан мы провели плодотворные дискуссии по текущим вопросам двустороннего сотрудничества", - напомнил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan Qazaxıstanda aparılan islahatları dəstəkləyir”
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan supports reforms in Kazakhstan

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