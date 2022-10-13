Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает реформы в Казахстане

Азербайджан поддерживает политические и социально-экономические реформы в Казахстане, проводимые под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Глава государства поблагодарил президента Казахстана за приглашение на Саммит и за гостеприимство.
"В ходе успешного визита президента Казахстана в Азербайджан мы провели плодотворные дискуссии по текущим вопросам двустороннего сотрудничества", - напомнил президент Ильхам Алиев.