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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан изменил энергетическую карту Европы

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан изменил энергетическую карту Европы Азербайджан изменил энергетическую карту Европы, построив нефте- и газопроводы.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:41
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан изменил энергетическую карту Европы

Азербайджан изменил энергетическую карту Европы, построив нефте- и газопроводы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"В декабре прошлого года в Бухаресте произошло знаменательное событие - Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соглашение о "зеленой" энергии и передаче электроэнергии, которое было засвидетельствовано президентом Европейской комиссии и согласно которому мы построим ЛЭП от ветряных электростанций, установленных на море в Азербайджане, в Европу. Сейчас мы находимся в процессе разработки технико-экономического обоснования. Первое заседание руководящего комитета этого проекта состоялось в Баку в феврале этого года. Этот станет огромным изменением энергетической карты Европы. Мы уже изменили энергетическую карту Европы, построив нефте- и газопроводы, а теперь проведем и ЛЭП, которые будут поставлять "зеленую" энергию. Часть этой линии пройдет по дну Черного моря", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We already changed European energy map by building oil and gas pipelines
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: “Boru kəmərlərimiz vasitəsilə enerji bazarında vəziyyəti dəyişmişik”

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