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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов идти на нормализацию отношений с Арменией

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов идти на нормализацию отношений с Арменией Армянская сторона отказалась от встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России, которая должна была состояться 12 октября в Бишкеке.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов идти на нормализацию отношений с Арменией

Армянская сторона отказалась от встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России, которая должна была состояться 12 октября в Бишкеке.

Как сообщает Report, об этом сказал 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"12 октября, через день, по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия – наш сосед и союзник, а также союзник Армении, эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. И, естественно, история отношений между нашими странами она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегами. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась», - сказал президент Ильхам Алиев.

В связи с этим президент задался вопросом хочет ли Армения мира? "Я думаю, что нет, потому что, если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов идти на нормализацию отношений с Арменией. "Мы готовы продолжать работать над мирным договором. В случае, если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде – не к Азербайджану, а к правде и к международному праву", - заключил президент.

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