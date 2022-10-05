Президент Ильхам Алиев: Агдам был полностью уничтожен за годы оккупации

Агдам был уничтожен за годы оккупации.

Агдам был полностью разрушен и уничтожен за годы оккупации.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Глава государства поприветствовал участников форума: "Добро пожаловать в Агдам. Я рад, что мы организовали этот форум здесь, в месте, где когда-то располагался город Агдам, сейчас вы видите тут ничего нет".

"Агдам был крупнейшим городом Карабаха. И был уничтожен за годы оккупации, не во время Первой карабахской войны",- отметил глава государства.

Он подчеркнул, что за годы оккупации, город был полностью разрушен, а строительный камень имеющихся здесь домов и зданий вывезен и распродан.

"Армяне держали свиней и коров в Джума-мечети. То, что вы видите в Агдаме, можно увидеть в каждом городе Карабахского региона", - отметил глава государства, подчеркнув, что также полностью были разрушены города Физули, Джебраил, Губадлы.