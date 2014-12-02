Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоизбранного генерального секретаря Международного телекоммуникационного союза Гаулина Заона.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено о достижениях Азербайджана в области информационно-коммуникационных технологий, проведении в Баку традиционной выставки телекоммуникационных и информационных технологий "BakuTel 2014" и росте интереса к данному мероприятию с каждым годом. На встрече была выражена уверенность, что выставка внесет свой вклад в расширение международного сотрудничества в данной области.