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    Президент Ильхам Алиев принял генсека Международного телекоммуникационного союза

    Во ходе беседы коснулись перспектив сотрудничества

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ 2 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоизбранного генерального секретаря  Международного телекоммуникационного союза Гаулина Заона.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено о достижениях Азербайджана в области информационно-коммуникационных технологий, проведении в Баку традиционной выставки телекоммуникационных и информационных технологий "BakuTel 2014" и росте интереса к данному мероприятию с каждым годом. На встрече была выражена уверенность, что выставка внесет свой вклад в расширение международного сотрудничества в данной области.

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