Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Франции в связи с терактом в Ницце

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду в связи с терактом в Ницце. Как сообщает Report, в послании президента говорится:

"Чрезвычайно потрясены известием о гибели и ранении многочисленных людей в результате совершенного в городе Ницца чудовищного террористического акта.

Мы крайне возмущены этим жестоким деянием, считаем важным и необходимым мобилизацию сил, осуществление совместных и решительных усилий в борьбе с терроризмом, ставшим страшной бедой для всего мира.

Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Франции, желаю скорейшего выздоровления раненым".