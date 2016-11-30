Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования бразильскому коллеге

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Бразилия Мишелу Темеру.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечален известием о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета в Колумбии.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бразилии, желаю исцеления раненым".