​Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Саудовской Аравии

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Его Величеству Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Ваше Величество,

Дорогой Брат,

Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии, произошедшей в Мечети аль-Харам в городе Мекка.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"