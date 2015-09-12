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    ​Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Саудовской Аравии

    От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Его Величеству Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду. 

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Ваше Величество,

    Дорогой Брат,

    Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии, произошедшей в Мечети аль-Харам в городе Мекка.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

    Аллах рехмет элясин!"

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