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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования корейскому коллеге

    Опечален известием о кончине бывшего президента Республики Корея Ким Йон Сама

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Корея госпоже Пак Кын Хе.

    Как сообщает Report, в письме главы государства говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    Опечален известием о кончине бывшего президента Республики Корея, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Ким Йон Сама.

    В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему Вашему народу".

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