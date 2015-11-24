Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования корейскому коллеге

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Корея госпоже Пак Кын Хе.

Как сообщает Report, в письме главы государства говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Опечален известием о кончине бывшего президента Республики Корея, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Ким Йон Сама.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему Вашему народу".