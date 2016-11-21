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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование индийскому коллеге

    Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского поезда в штате Уттар-Прадеш

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Индии Пранабу Мукхерджи.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского поезда в штате Уттар-Прадеш.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших".

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