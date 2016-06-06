Президент Ильхам Алиев встретился в Берлине с исполнительным вице-президентом компании Airbus Group

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ 6 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Берлине с исполнительным вице-президентом компании Airbus Group Жаном-Пьером Таламони.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и компанией Airbus Group. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в различных областях, в частности, между Закрытым акционерном обществом "Азербайджан Хава Йоллары" и Airbus Group, в том числе в сфере космической промышленности.

6 июня в Берлине состоялась также встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем правления Германо-Азербайджанского форума Гансом-Эберхардом Шлайером и членами структуры.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Германией, состоялся обмен мнениями о перспективах связей. Президент Ильхам Алиев проинформировал членов правления Германо-Азербайджанского форума о провокациях, совершенных в начале апреля вооруженными силами Армении на линии фронта в Нагорном Карабахе.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Глава государства проинформировал членов правления Германо-Азербайджанского форума о состоянии переговоров.