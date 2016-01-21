​Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Турции

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе c премьер-министром Туреции Ахметом Давутоглу.

Как передает Report, премьер-министр Ахмет Давутоглу передал главе нашего государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием на высоком уровне дружественных и братских отношений между нашими странами во всех областях. Было отмечено значение регулярных встреч на высоком уровне с точки зрения расширения сотрудничества. Подчеркивалась важность совместного участия Азербайджана и Турции в мероприятиях международного уровня.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, дальнейшем расширении экономического сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия главы Турецкого государства и просил передать его приветствия Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.