​Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сербии

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 6 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с премьер-министром Республики Сербия Александром Вучичем.

Как передает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние связи между нашими странами успешно развиваются в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Было подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч, отмечено, что дружественные отношения между нашими народами вносят свой вклад в развитие связей. Было доведено до внимания, что Азербайджан успешно участвует в экономике Сербии, в том числе в области дорожного строительства в этой стране. Отмечалось, что эта встреча предоставляет хорошую возможность для обсуждения перспектив, связанных с расширением нашего сотрудничества в различных сферах.

В ходе беседы было подчеркнуто значение активного вложения Азербайджаном инвестиций в зарубежные страны. Отмечалось, что сербская сторона заинтересована в расширении участия азербайджанских компаний в различных отраслях экономики этой страны.

На встрече была отмечена возможность изучения потенциала сотрудничества в области энергетики, выражена уверенность в том, что отношения между нашими странами будут и впредь расширяться.