Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Управления по делам религий Турции

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Управления по делам религий Турецкой Республики Али Эрбашем.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Али Эрбаша с назначением председателем Управления по делам религий Турции и подчеркнул значение того, что Турция представлена на конференции на высоком уровне.

Глава государства с удовлетворением вспомнил недавние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Бинали Йылдырымом в Стамбуле. Подчеркнув, что в этом году он трижды совершил визит в Турцию, президент Ильхам Алиев расценил это как показатель дружеских и братских отношений.

Али Эрбаш передал главе государства приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма. Гость с удовлетворением отметил, что в ходе визита в Баку стал свидетелем стремительного развития нашей страны.

Во время беседы было отмечено значение проходящей в Баку международной конференции на тему "2017 - Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог", подчеркнуто, что это мероприятие способствует сближению наших стран, народов и религий.

Глава государства поблагодарил за приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма, просил передать и его приветствия президенту и премьер-министру Турции.