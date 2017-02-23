Президент Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции - ОБНОВЛЕНО

***10:45

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Берат Албайрак передал президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой поздравления и приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган по случаю назначения Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджанской Республики.

Глава государства выразил признательность за теплые поздравления и приветствия, просил передать его приветствия президенту Турции и его супруге.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия на высоком уровне Турции в третьем заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Глава государства выразил уверенность в том, что нынешнее заседание внесет весомый вклад в успешную реализацию будущих планов.

Коснувшись всенародного голосования, предстоящего в Турции, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что референдум пройдет на высоком уровне, будет выражена воля народа Турции, в жизни братской страны после этого начнется новый, более стабильный период. Глава государства выразил признательность Турецкому правительству за поддержку, оказанную успешному выполнению проекта TANAP.

В ходе беседы был с удовлетворением отмечен высокий уровень дружественных и братских связей между Азербайджаном и Турцией на фоне политического и экономического кризиса, происходящего в Европе и мире.