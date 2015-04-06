Президент Ильхам Алиев встретился в Джидде с генсеком ОИС

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Джидде с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Иядом бин Амином Мадани.
Как сообщает Report, генсек ОИС поприветствовал Ильхама Алиева.
Затем состоялся обед с участием Ияда бин Амина Мадани и Ильхама Алиева.
Во время обеда состоялось выступление генсека ОИС Ияда бин Амина Мадани и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Затем прошла встреча между Иядом бин Амином Мадани и Ильхамом Алиевым.
На встрече коснулись вопросов сотрудничества между Азербайджаном и ОИС на высоком уровне, было подчеркнуто значение данной встречи с точки зрения дальнейшего развития наших связей.
Высокую оценку получила справедливая позиция Организации исламского сотрудничества в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних связей.
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