Президент Ильхам Алиев встретился в Джидде с генсеком ОИС

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Джидде с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Иядом бин Амином Мадани.

Как сообщает Report, генсек ОИС поприветствовал Ильхама Алиева.

Затем состоялся обед с участием Ияда бин Амина Мадани и Ильхама Алиева.

Во время обеда состоялось выступление генсека ОИС Ияда бин Амина Мадани и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем прошла встреча между Иядом бин Амином Мадани и Ильхамом Алиевым.

На встрече коснулись вопросов сотрудничества между Азербайджаном и ОИС на высоком уровне, было подчеркнуто значение данной встречи с точки зрения дальнейшего развития наших связей.

Высокую оценку получила справедливая позиция Организации исламского сотрудничества в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны.



В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних связей.

