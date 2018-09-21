Президент Ильхам Алиев встретился с Бинали Йылдырымом - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Как сообщает Report, глава государства выразил признательность Бинали Йылдырыму за участие в торжественном заседании, посвященном 100-летию создания азербайджанского парламента. Отметив важное значение первого официального визита Бинали Йылдырыма на посту председателя парламента в Азербайджан, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение в связи с его очередным визитом в нашу страну.

На встрече был вспомнен недавний визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а грандиозный парад, посвященный 100-летию освобождения Баку от оккупации, был расценен как яркое свидетельство дружбы и братства между нашими странами.

В ходе беседы было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе межпарламентское сотрудничество успешно развиваются, выражена уверенность в их дальнейшем укреплении и расширении.

Во встрече принял участие председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.

*** 13:41

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.