Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом компании "Procter and Gamble Europe" - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании "Procter and Gamble Europe" Гери Эдрю Кумбе.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

На встрече было отмечено, что происходящие в последнее время в Азербайджане процессы развития открыли широкие возможности для привлечения в нашу страну инвестиций и увеличения туристического потока. Было подчеркнуто наличие хороших связей между компанией Procter and Gamble Europe и Азербайджаном, отмечено, что с целью расширения сотрудничества этой компании с нашей страной предусмотрен ряд проектов.