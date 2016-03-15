​Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан являются странами, возвышающими свой голос

"Так где же универсальные ценности, демократия, права человека, сострадание?!"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Турция безвозмездно размещает на своей территории миллионы беженцев, тратит большие финансы. Как страна, страдающая от гуманитарной катастрофы, мы знаем, насколько это тяжелый вопрос. Посмотрите, что ждет людей, уехавших в Европу в надежде спастись?! Их унижают, распространяют о них ложные сведения. Так где же универсальные ценности, демократия, права человека, сострадание?! Мы не видим этого".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на совместной конференции, проведенной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Турция и Азербайджан являются странами, возвышающими свой голос. Мы не можем быть равнодушными к судьбе людей. От имени народа Азербайджана выражаю признательность руководству Турции за то, что взвалило на свои плечи такой тяжелый груз. Оно в очередной раз демонстрирует миру, как можно достойно выйти из связанного с беженцами кризиса", - заявил президент.

По словам главы государства, связи между Азербайджаном и Турцией охватывают все сферы. "Уверен, что как в Турции, так и в Азербайджане все согласятся с мыслью, что сегодня во всем мире нет других стран, которые были бы связаны друг с другом такими крепкими узами. Это единство - наше национальное богатство. Мы защищаем и будем защищать наше единство. Уверен, что в будущем мы добьемся еще больших побед", - подчеркнул глава государства.