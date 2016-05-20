Президент Ильхам Алиев: Реформы по диверсификации экономики способствуют снижению серьезных рисков

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ 20 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя миссии по Азербайджану Международного валютного фонда Мохаммеда аль-Горчи.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил долговременное успешное сотрудничество между Азербайджаном и Международным валютным фондом. Сказав, что наше сотрудничество охватывает различные форматы, глава государства отметил, что в настоящее время это сотрудничество находится на новом этапе. Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку и рекомендации, данные нашей стране Международным валютным фондом в связи с экономическим развитием Азербайджана. Глава государства выразил уверенность в том, что деятельность миссии, возглавляемой Мохаммедом аль-Горчи, внесет вклад в работу по укреплению связей между нашей страной и этой структурой, и в продолжение необходимых реформ.

Президент Ильхам Алиев отметил, что резкое падение цены на нефть в мире, конечно же, способствовало сокращению наших доходов. Однако меры, предпринимаемые в стране, консолидация бюджета, а также реформы по диверсификации экономики способствуют снижению серьезных рисков.

Глава государства выразил надежду на то, что сотрудничество между Азербайджаном и Международным валютным фондом будет успешно продолжаться и впредь.

Руководитель миссии по Азербайджану Международного валютного фонда Мохаммед аль-Горчи высоко оценил работу, проведенную азербайджанским правительством по предотвращению последствий мирового экономического кризиса. Мохаммед аль-Горчи подчеркнул, что девальвация маната и другие меры способствовали поощрению работы по сохранению национального производства в нашей стране, а также экспорту за рубеж продукции, производимой в ненефтяном секторе, расценил шаги, предпринимаемые азербайджанским правительством в этой сфере, как смелые и успешные меры.

Руководитель миссии по Азербайджану Международного валютного фонда Мохаммед аль-Горчи подчеркнул важность направления внимания на банковский сектор в нынешних условиях и с этой точки зрения отметил, что Международный валютный фонд готов провести обмен мнениями с соответствующими структурами в Азербайджане, оказать техническую помощь нашей стране и принять участие в соответствующих консультациях.