Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Польши

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром экономики Республики Польша Янушем Пехочиньским.

Как отмечает Report, глава государства Ильхам Алиев расценил участие Януша Пехочиньского в проходящей в Баку XXII Международной выставке и конференции "Нефть и газ Каспия" как хороший показатель двусторонних отношений между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сотрудничество между Азербайджаном и Польшей в различных направлениях, в том числе в области энергетики, инвестирования, торговли и других сферах будет активно продолжаться и впредь.

Заместитель премьер-министра, министр экономики Республики Польша Януш Пехочиньский отметил, что рад визиту в нашу страну и встрече с президентом Азербайджана - политическим деятелем, глубоко знающим происходящие в современном мире процессы. Януш Пехочиньский подчеркнул, что его страна и он сам постоянно поддерживают в Европейском Союзе инициативы, выдвигаемые главой нашего государства. От имени правительства Польши он поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми большими успехами.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, инфраструктуры, высоких технологий и других сферах.