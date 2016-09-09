Президент Ильхам Алиев принял вице-спикера индонезийского парламента

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Народного консультативного конгресса Республики Индонезии Оесманом Саптой Одангой.

Как передает Report, глава государства подчеркнул, что двусторонние связи между Азербайджаном и Индонезией стремительно развиваются. Отметив значение постоянной поддержки нашими странами друг друга в международных организациях, президент Ильхам Алиев подчеркнул также необходимость развития связей в экономической, энергетической, туристической и других сферах. С сожалением отметив, что торговый оборот между Азербайджаном и Индонезией находится не на желаемом уровне, глава государства сказал, что совместными усилиями можно добиться продвижения в этой сфере. Подчеркнув, что Индонезия имеет большой опыт в сфере туризма, президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших возможностей для развития сотрудничества и в этом направлении. Президент Азербайджана сказал, что целесообразно предпринять необходимые шаги по упрощению визового режима между нашими странами для расширения связей в сфере туризма. Глава государства подчеркнул, что наша страна заинтересована в том, чтобы больше индонезийцев ознакомились с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит заместителя председателя Народного консультативного конгресса Республики Индонезии Оесмана Сапты Оданги с большой делегацией в Азербайджан будет значимым с точки зрения укрепления двусторонних отношений между нашими странами.

Заместитель председателя Народного консультативного конгресса Оесман Сапта Оданг передал главе нашего государства приветствия президента Республики Индонезия Джоко Видодо. Оесман Сапта Оданг отметил, что совершает визит в нашу страну с большой делегацией, представляющей 10 партий. Он сказал, что в его стране с большим нетерпением ждут визита президента Азербайджана в Индонезию, и передал президенту Ильхаму Алиеву официальное приглашение президента Индонезии.

Глава государства поблагодарил за приветствия президента Республики Индонезия Джоко Видодо и просил передать его приветствия главе Индонезийского государства.

В заключение было сделано фото на память.