Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Болгарии

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую вице-премьером Болгарии по общественному порядку и безопасности, министром обороны Красимиром Каракачановым.

Как сообщает Report, отметив, что впервые побывал в Азербайджане 10 лет назад, заместитель премьер-министра Болгарии по общественному порядку и безопасности, министр обороны Красимир Каракачанов сказал, что большое развитие, произошедшее в Баку за эти годы, произвело на них глубокое впечатление. Красимир Каракачанов отметил, что благодаря мудрому руководству президента Азербайджана Ильхама Алиева достигнуты большие успехи во всех сферах, и в связи с этим он поздравил главу государства.

Выразив признательность за теплые слова, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в последние годы отношения между Азербайджаном и Болгарией, повысившись на качественно новую ступень, приобрели характер стратегического партнерства. Отметив активное сотрудничество наших стран во многих сферах, глава государства подчеркнул роль в этом визитов высокого уровня. Указав на наличие стратегического сотрудничества в энергетической отрасли, президент Ильхам Алиев отметил необходимость расширения связей и в других сферах.

На встрече было затронуто значение III Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2018, участие Красимира Каракачанова в этом мероприятии было расценено как хороший показатель развития двусторонних отношений, выражена уверенность в том, что его визит в Азербайджан внесет вклад в дело расширения наших связей.