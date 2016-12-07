Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов Кубы и Марокко в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в Азербайджане Альфредо Ньевеса Портуондо.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Посол Альфредо Ньевес Портуондо обошел строй почетного караула.

Альфредо Ньевес Портуондо вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

От имени народа Азербайджана глава государства вновь выразил соболезнования в связи с кончиной вождя Кубинской революции Фиделя Кастро и отметил, что это событие было воспринято в нашей стране с чувством глубокой скорби. Сообщив, что в Азербайджане с большим почтением относились к Фиделю Кастро, президент Ильхам Алиев расценил уважение, проявленное в эти скорбные дни народом Кубы к памяти вождя Кубинской революции, как демонстрацию чувства солидарности.

Подчеркнув, что сегодня между нашими странами уже налажен формат хороших отношений в политической, гуманитарной, спортивной сферах, глава государства отметил, что Азербайджан заинтересован в наращивании экономических связей и товарооборота с Кубой, а также сотрудничестве в области здравоохранения. Президент Ильхам Алиев отметил, что имеется хороший потенциал и для сотрудничества в туристическом секторе. На Кубе туристический бизнес очень активно развивается, и уже многие граждане Азербайджана совершают поездки на Кубу, едут туда на отдых. Мы хотим, чтобы кубинцы также приезжали в нашу страну и ближе знакомились с Азербайджаном, сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в его деятельности.

Посол Альфредо Ньевес Портуондо выразил признательность за соболезнование в связи с кончиной вождя Кубинской революции Фиделя Кастро, уважение к его памяти и добрые слова, сказанные о кубинском народе. Коснувшись значения развития экономических, торговых связей между нашими странами, посол подчеркнул, что для этого имеются хорошие возможности. Он заверил главу нашего государства в том, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

Помимо этого, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Марокко в нашей стране Мохамеда Адиля Эмбарша.

Посол Мохаммед Адиль Эмбарш обошел строй почетного караула.

Мохаммед Адиль Эмбарш вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что отношения между нашими странами в период дипломатической деятельности посла Мохаммеда Адиля Эмбарша в Азербайджане будут продолжать успешно развиваться. Отметив очень хороший уровень политических связей между Азербайджанской Республикой и Королевством Марокко, глава государства сказал, что наша страна заинтересована в развитии этих связей. Подчеркнув, что Азербайджан и Марокко постоянно тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций, президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что это стало уже хорошей традицией. Доведя до внимания необходимость определения и других сфер сотрудничества, глава государства, в частности, указал на очень низкий уровень взаимной торговли, подчеркнул значение сотрудничества в области энергетики, туризма, экспорта и импорта. Президент Ильхам Алиев отметил возможность увеличения объема товарооборота с учетом потенциала и экспортных возможностей наших стран. Глава государства подчеркнул необходимость укрепления дружеских отношений между нашими странами.

Посол Мохаммед Адиль Эмбарш, в свою очередь, с удовлетворением отметил, что политические связи между Марокко и Азербайджаном находятся на очень хорошем уровне. Он заверил, что приложит все усилия для повышения двусторонних отношений на более высокий уровень. Мохаммед Адиль Эмбарш коснулся значения экономического сотрудничества во многих направлениях, в частности, в области энергетики. Посол сказал, что Азербайджан рассматривают в его стране как платформу сотрудничества в регионе, подчеркнул, что и Марокко, в свою очередь, может сыграть роль платформы по налаживанию связей со странами Африки.