​Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов двух государств

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ 31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в нашей стране Дана Става.

Как сообщает Report, Дан Став вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Дан Став отметил значение того, что Азербайджан является пространством стабильности, где народы сосуществуют в условиях мира и благополучия. Дипломат выразил удовлетворение тем, что стал свидетелем этого за короткое время пребывания в Азербайджане. Посол сказал, что существующая в Азербайджане толерантность высоко оценивается в его стране.

Подчеркнув, что в Азербайджане царят религиозная толерантность и мультикультурализм, Президент Ильхам Алиев сказал, что проживающие в нашей стране различные народы, в том числе еврейский народ , пользуются ценностями, создаваемыми этой толерантностью и мультикультурализмом. Глава государства подчеркнул, что еврейская община принимает активное участие в экономической и культурной жизни Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем связей между нашими странами, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере экономики, энергетики, высоких технологий, сельского хозяйства и культуры.

Сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в нашей стране Юриса Маклаковса.

Юрис Маклаковс вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, глава государства отметил значение взаимных визитов различного уровня с точки зрения укрепления связей. Президент Ильхам Алиев подчеркнул необходимость не только развития традиционных, но и определения новых областей для дальнейшего расширения нашего сотрудничества. Глава государства выразил надежду на то, что Юрис Маклаковс в период своей дипломатической деятельности в нашей стране, осуществляя плодотворное сотрудничество с соответствующими министерствами и структурами Азербайджана, внесет вклад в дело дальнейшего развития наших отношений.

Выразив признательность за теплые слова, Юрис Маклаковс, в первую очередь, передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания Президента Латвии Раймондса Вейониса. Посол подчеркнул, что в его стране с удовлетворением вспоминают визит Президента Ильхама Алиева в Латвию. Отметив, что дальнейшее расширение экономического сотрудничества является одной из поставленных приоритетных задач, Юрис Маклаковс заверил, что в период деятельности в качестве посла приложит все усилия для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами в экономической, инвестиционной, торговой, культурной и других областях.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Раймондса Вейониса и просил передать его приветствия главе Латвийского государства.