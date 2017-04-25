Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в нашей стране Теруюки Катори.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Посол Теруюки Катори обошел строй почетного караула.

Теруюки Катори вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами в различных сферах, глава государства сказал, что политические связи находятся на очень высоком уровне и охватывают широкие сферы. Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении и расширении дружеских связей. Выразив удовлетворение высоким уровнем наших экономических связей, глава государства сказал, что это сотрудничество охватывает энергетический, банковский секторы и другие сферы и подчеркнул, что при поддержке правительства Японии реализованы многие важные проекты. Президент Ильхам Алиев отметил, что для функционирования японских компаний в Азербайджане в качестве инвесторов и контракторов имеются хорошие условия. Глава государства выразил надежду на то, что в период деятельности посла Теруюки Катори в нашей стране наши двусторонние отношения будут успешно развиваться и в дальнейшем.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Японии в нашей стране Теруюки Катори передал главе нашего государства приветствия Императора Японии Его величества Акихито. Сказал, что наши двусторонние отношения находятся на очень хорошем уровне. Отметив наличие дружеских отношений между Азербайджаном и Японией, посол Теруюки Катори подчеркнул, что приложит все усилия, направленные на дальнейшее развитие наших связей.

На встрече была затронута деятельность японских компаний в Азербайджане, состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между нашими странами в области современных технологий, нефтехимии, фармацевтики, тяжелой промышленности, туризма, сельского хозяйства, торговли.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнив свою встречу в ходе визита в Японию с Императором Его величеством Акихито, попросил передать и его приветствия Императору Японии.