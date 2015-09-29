Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Венгрии в Азербайджане

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Венгрии в нашей стране Имре Ласлоцки.

Как сообщает Report, посол Имре Ласлоцки обошел строй почетного караула.

Имре Ласлоцки вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Чрезвычайный и полномочный посол Имре Ласлоцки передал главе нашего государства приветствия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Венгрией, подчеркивалось наличие хорошего потенциала для расширения сотрудничества в различных сферах, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних связей в различных направлениях, в том числе в области энергетики, информационно-коммуникационных технологий, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других сферах.

Глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия премьер-министра Виктора Орбана, просил передать его приветствия премьер-министру Венгрии.