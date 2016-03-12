Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Молдовы в Азербайджане

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Молдовы Георге Леуки. Как сообщает Report, посол Георге Леука обошел строй почетного караула.

Георге Леука вручил главе государства верительные грамоты.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства, подчеркнув успешное развитие в течение долгих лет двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой в различных направлениях, в том числе в политической сфере, в области сотрудничества в рамках международных организаций, выразил надежду на активную работу посла в деле укрепления этих отношений. Отметив важность обозначения новых направлений азербайджано-молдавского сотрудничества, в особенности, в экономической сфере, президент Ильхам Алиев сказал, что потенциал наших стран, связанный с взаимной торговлей и инвестициями, используется не полностью. Глава государства подчеркнул важность взаимных визитов на высшем уровне в развитии двусторонних связей. Отметив участие наших стран в общих программах Европейского Союза, президент Ильхам Алиев сказал, что наше сотрудничество в этом направлении вызывает удовлетворение. Выразив уверенность в том, что посол в период дипломатической деятельности в Азербайджане внесет вклад в развитие наших двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в экономической сфере, глава государства пожелал Георге Леуке успехов работе.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука отметил хорошие возможности для развития связей между нашими странами в экономической сфере. Георге Леука сказал, что приложит все усилия для развития молдавско-азербайджанских двусторонних связей, укрепления нашего дальнейшего сотрудничества и дружеских отношений.