Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кореи в Азербайджане

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в нашей стране Ким Чанг-гю.

Как сообщает Report, посол Ким Чанг-гю обошел строй почетного караула.

Подчеркнув, что Азербайджан намерен расширять дружеские связи с Кореей, глава государства отметил, что между нашими странами, кроме взаимодействия в строительной и других традиционных областях, имеются и новые направления сотрудничества. Президент Ильхам Алиев особо отметил роль взаимных визитов высокого уровня в укреплении наших связей. Коснувшись взаимного инвестирования, глава государства подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в функционировании большего количества корейских компаний в нашей стране. Он сказал, что в Азербайджане имеются хорошие возможности для вложения инвестиций. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в период дипломатической деятельности посол приложит все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Особо отметив роль общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в высоких достижениях Азербайджана, посол Ким Чанг-гю выразил большое почтение президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по случаю завоеванных успехов. Он сказал, что идущие в нашей стране процессы стремительного развития произвели на него глубокое впечатление. Посол заверил, что в период дипломатической деятельности в нашей стране приложит все усилия для выполнения указаний руководителей Кореи и Азербайджана по дальнейшему развитию двусторонних связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между нашими странами в области инвестирования, высоких технологий, промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины, культуры и др.